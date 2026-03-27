Starfield sono state svelate le dimensioni su PS5 l’orario di preload e lo sblocco delle copie digitali

Sono stati annunciati i dettagli relativi a Starfield su PlayStation 5, tra cui le dimensioni del gioco, l’orario di preload e lo sblocco delle copie digitali. L’uscita del titolo sulla console Sony si avvicina e le informazioni ufficiali sono state rese note nelle ultime ore.

L’arrivo di Starfield su PlayStation 5 è ormai imminente e iniziano ad emergere dettagli concreti che interessano direttamente i giocatori. Tra spazio richiesto, tempistiche di download e orari di sblocco, è fondamentale organizzarsi per non farsi trovare impreparati al lancio. Le informazioni diffuse in anticipo permettono di capire quanto peserà davvero il gioco e quando sarà possibile iniziare a giocare. Attenzione però: si tratta di dati basati su versioni preliminari. Ecco tutto quello che c’è da sapere, spiegato in modo chiaro. Partiamo dalla questione più immediata: lo spazio necessario. Starfield richiederà circa 123,35 GB per il gioco base su PS5, una dimensione già importante che riflette la vastità dell’esperienza proposta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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