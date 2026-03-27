Stadio della Roma | intesa con Sessa e Meloni per rispettare la scadenza UEFA del 31 luglio

Le autorità hanno raggiunto un accordo con i rappresentanti di Sessa e Meloni per rispettare la scadenza stabilita dall'UEFA del 31 luglio. Le pratiche amministrative legate alla realizzazione del nuovo stadio della Roma continuano a essere portate avanti, con l'obiettivo di accelerare i processi e rispettare le tempistiche previste. I lavori procedono senza soste apparenti e gli uffici stanno lavorando per ridurre i tempi necessari per i passaggi successivi.

La strada che porta i lavori verso il nuovo stadio della Roma sembra procedere senza sosta. Nascosti dietro un silenzio apparente, gli uffici si stanno impegnando per diminuire i tempi necessari per raggiungere il prossimo step amministrativo. L’obiettivo principale riguarda il PAUR, ovvero il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Documento importante che unisce in un unico titolo la Valutazione di Impatto Ambientale e tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione dell’impianto. Il nodo Sessa e la scadenza UEFA. L’ultimo pezzo mancante del puzzle per finire questa fase riguarda il ruolo del Commissario Straordinario per Euro 2032, Il Dott. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Euro 2032, delegazione Uefa in visita allo stadio Franchi: entro luglio la candidaturaFirenze, 17 febbraio 2026 – Giornata importante per quanto riguarda la possibile candidatura della città di Firenze e dello stadio Artemio Franchi... Real Madrid abbandona la Superlega: ufficiale l'intesa con la UEFAReal Madrid propone una svolta significativa nel panorama europeo: l'uscita dalla Superlega è accompagnata dall'avvio di un dialogo strutturato con... Approfondimenti e contenuti su Stadio della Roma Temi più discussi: Anche Palermo avrà un nuovo stadio; A Milano nasce la Golden Goose Arena, nuovo edificio di design per lo sport a CityLife; Demolito il progetto stadio-clinica: il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla l’atto del Comune; Regione Lazio e le sei università con Rai per ‘No Women No Panel’. Stadio della Roma: preoccupazioni per la contaminazione del terreno, ma nessun allarme per l’iterContinuano le indagini per la possibile contaminazione dei terreni per lo stadio della Roma. ARPA Lazio ha avviato un procedimento di bonifica, ma non ci sono preoccupazioni. siamolaroma.it Lo stadio della Roma scivola sul suolo inquinato. Al via i controlli, ruspe fermeDal bosco di Pietralata ai sondaggi archeologici fino alla «potenziale» contaminazione del terreno da metalli e idrocarburi pesanti . iltempo.it Lo stadio della Roma si farà: il club tira dritto, altro che contaminazione! - facebook.com facebook Lo stadio della #Roma si farà: il club tira dritto, altro che contaminazione! x.com