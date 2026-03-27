Sporting Gijon-Deportivo La Coruña sabato 28 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol a El Molinón

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. La sfida si giocherà allo stadio “El Molinón” e sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre. La partita fa parte di un ciclo di tre giornate consecutive di campionato di Segunda Division, che comprende anche un turno infrasettimanale durante le vacanze di Pasqua.

La Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno infrasettimanale durante le vacanze di Pasqua. Non fanno eccezione Sporting Gijon e Deportivo La Coruña che si apprestano a sfidarsi avendo traguardi diversi. Gli asturiani hanno vinto solo una volta nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol a “El Molinón” Articoli correlati Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol a “El Molinón”La Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno... Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno... Contenuti utili per approfondire Sporting Gijon Deportivo La Coru a... Temi più discussi: LaLiga 2: preview Sporting Gijón-Deportivo La Coruña; Sporting Gijon-La Coruna: diretta live e streaming gratis della gara; Sporting Gijón - Deportivo La Coruña | pronostico & migliori quote | 28.03.2026; Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sporting Gijon-La Coruna: diretta live e streaming gratis della garaSporting Gijon-Deportivo La Coruna si gioca il 28 marzo 2026 alle 21:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida di Segunda División ... msn.com Sporting de Gijón - Deportivo de La Coruña: horario y dónde ver hoy en TV el partido de la LaLiga Hypermotionsu0018?S3 ??ql?j??u001d?u0016?L?V3??f?Y???u??m73O??W?vz8?????~_??u000e?????_lV? [??0??o.?k?,?u0017u000b???/???????u0005L/8?imb??????u000bu0017.\?p?C??j? [?)fsw?????qL:?EL?X?};??; ?1?g3OM6}?BOYR?????H ... marca.com Minuto 80 @sdlenense 2 @GijonIndustrial 2 Landry y Saha x.com PIANETA SEGUNDA: IL DEPORTIVO ALLA RICERCA DELLA SUA MIGLIOR VERSIONE Dopo un ottimo inizio di campionato, l’entusiasmo era divampato fra i tifosi del Deportivo La Coruña, che sognano un ritorno in Liga che manca da troppi anni, esatta - facebook.com facebook