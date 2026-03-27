Sport ed inclusività | lunedì l’Accademia Manfredonia ospita gli alunni della San Giovanni Bosco-Giordani

Lunedì, l’Accademia Manfredonia accoglierà gli studenti dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco-Giordani in un evento dedicato allo sport e all’inclusione. La giornata prevede attività sportive e momenti di confronto tra gli alunni, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la socializzazione. La collaborazione tra le due istituzioni mira a favorire un ambiente aperto e inclusivo per tutti i partecipanti.