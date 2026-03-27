Sport ed inclusività | lunedì l’Accademia Manfredonia ospita gli alunni della San Giovanni Bosco-Giordani
Lunedì, l’Accademia Manfredonia accoglierà gli studenti dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco-Giordani in un evento dedicato allo sport e all’inclusione. La giornata prevede attività sportive e momenti di confronto tra gli alunni, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la socializzazione. La collaborazione tra le due istituzioni mira a favorire un ambiente aperto e inclusivo per tutti i partecipanti.
L’Accademia Manfredonia avrà il piacere di ospitare gli alunni dell’Istituo Comprensivo San Giovanni Bosco-Giordani. I ragazzi che partecipano al modulo “sport ed inclusività” entreranno in contatto con la nostra realtà prendendo parte alle attività che svolgiamo regolarmente. Nella foto l’UNDER 14 con. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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