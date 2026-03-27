Sport e divisa | Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare

Ottaviano Iuliano descrive il suo percorso come atleta militare, condividendo le sfide quotidiane tra allenamenti intensi e divisa ufficiale. Racconta le emozioni legate alle competizioni e i sacrifici necessari per mantenere alta la performance. Tra esercizi, impegni e disciplina, la sua esperienza mette in evidenza il rapporto stretto tra vita sportiva e obblighi militari.

BIKE TODAY Matteo Malucelli e il suo 2026. Battuto Milan in volata, ora il Giro d’Italia? Cosa significa davvero vivere tra pista e divisa? Quanto sacrificio serve per inseguire un sogno. senza mai fermarsi? In questa puntata di Run2u entriamo nel cuore dello sport militare insieme a Ottaviano Iuliano, comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri ed ex atleta azzurro. Un racconto autentico fatto di fatica, disciplina, cadute e ripartenze. Perché essere atleta non è solo vincere. è non smettere mai.?? Run2u – Puntata #11 del 2026?? Guarda ora Run2U #11 In questa puntata incontriamo Ottaviano Iuliano, comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare. Articoli correlati Leggi anche: “L’Atleta”: Max Sofia trasforma lo sport in una metafora della vita La vita dell’atleta nelle voci del Volley TricoloreLo scorso mercoledì 18 febbraio, nella palestra della nostra scuola a Massenzatico c’è stato un evento sportivo realizzato dalla società Volley...