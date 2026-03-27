Spinazzola alla Juve il Napoli si muove per il rinnovo del difensore italiano | che cosa sta succedendo

Il difensore italiano, attualmente in forza a una squadra di Serie A, è al centro di trattative di mercato. La Juventus ha manifestato interesse per l'acquisto del giocatore, mentre il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto attuale. In queste ore, si stanno intensificando le discussioni tra le parti coinvolte, senza che siano state rese note ufficiali.

Spinazzola alla Juve, il Napoli si muove per il rinnovo del contratto del terzino italiano: vediamo che cosa sta succedendo in queste ore. Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Napoli il tema dei rinnovi è prioritario. Se per Amir Rrahmani l’accordo è ormai siglato e attende solo l’annuncio ufficiale, restano aperte altre partite delicate. MERCATO JUVE LIVE Giovanni Manna ha infatti avviato i primi dialoghi per il futuro di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus. Si tratta tuttavia solo delle battute iniziali di una trattativa che si preannuncia complessa, con i tempi che potrebbero allungarsi notevolmente. La società azzurra intende approfondire i contatti nelle prossime settimane, ma il percorso appare ancora lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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