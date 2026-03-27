Spalletti allena personalmente Vlahovic e lo sprona | Bella! – VIDEO

Durante l’allenamento odierno della Juventus alla Continassa, l’allenatore ha seguito personalmente l’attaccante e gli ha rivolto un commento positivo, dicendo semplicemente «Bella!». Sono state diffuse immagini della sessione di allenamento, durante la quale il tecnico ha interagito direttamente con il giocatore. Il video mostra l’episodio tra i due, senza ulteriori dettagli o commenti.

Spalletti sprona Vlahovic in allenamento: «Bella!». Le immagini della seduta odierna della Juventus alla Continassa. Sotto il caldo sole della Continassa, la Juventus continua a sudare agli ordini di Luciano Spalletti. Nonostante l’assenza di gran parte della rosa, attualmente in giro per il mondo con le rispettive Nazionali, il tecnico toscano non abbassa minimamente la guardia e approfitta di questa sosta per svolgere un intenso lavoro personalizzato con i pochi giocatori rimasti a Torino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il protagonista assoluto della seduta odierna è stato Dusan Vlahovic. Come ben documentato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti allena personalmente Vlahovic e lo sprona: «Bella!» – VIDEO Articoli correlati Rinnovi Juventus: il punto su Vlahovic, McKennie e Spalletti. Lo scenario nel VIDEO di Marco BaridonVicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Boga Juventus, Spalletti sprona l’ivoriano in conferenza stampa: lo ha detto alla vigilia della sfida col Pisa! Le paroleCarnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate. Tutto quello che riguarda Spalletti allena McKennie e Spalletti, ma anche Vlahovic: la Juventus ha tre casi da risolvereOttawa, 11 feb.(Adnkronos/afp) - Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette ... ilfattoquotidiano.it Juventus, Spalletti vorrebbe che la società rinnovasse il contratto di VlahovicLa situazione più delicata resta proprio quella legata a Vlahovic. L’attaccante serbo andrà in scadenza a giugno e nelle prossime settimane è previsto un confronto tra le parti per discutere ... it.blastingnews.com