In Spagna, una giovane di 25 anni ha concluso la propria vita tramite suicidio assistito presso una struttura vicino a Barcellona, dopo una lunga battaglia legale durata oltre 600 giorni. La donna, nota come Noelia Castillo, è morta indossando il suo vestito preferito, in un momento che ha suscitato reazioni di shock nel paese. La vicenda si è conclusa nelle scorse ore, attirando l’attenzione mediatica sul caso.

Noelia Castillo, 25 anni, ha ottenuto il suicidio assistito nelle scorse ore presso la struttura Sant Pere de Ribes, vicino a Barcellona, dopo una battaglia legale durata 601 giorni. La giovane era rimasta paraplegica in seguito a un tentativo di suicidio avvenuto dopo aver subito una violenza di gruppo, una condizione che le causava sofferenze fisiche e psichiche ritenute irreversibili. Nonostante le opposizioni giudiziarie presentate dal padre e da associazioni religiose, la magistratura spagnola ha confermato il suo diritto di accedere alla procedura prevista dalla legge nazionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles) In Spagna, l’accesso alla morte volontaria è regolato dalla Legge Organica di Regolazione dell’Eutanasia (LORE). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Spagna sotto shock, Noelia Castillo ha ottenuto il suicidio assistito: è morta in pace, col suo vestito preferito

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