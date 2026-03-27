Sotto processo per interruzione di pubblico servizio assolti comandanti della Liberty Lines

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto tutti i comandanti coinvolti in un procedimento per interruzione di pubblico servizio. La vicenda riguardava alcune corse tra Milazzo e le Isole Eolie, avviata nel 2022. La compagnia di navigazione ha espresso soddisfazione per la decisione del giudice, che ha stabilito che il fatto non sussiste nei confronti dei comandanti.

Liberty Lines, da sempre impegnata a garantire un servizio di trasporto marittimoaffidabile, sicuro e rispettoso delle comunità delle Isole di Sicilia, esprime vicinanza aipropri comandanti che, pur agendo con professionalità e prudenza, hanno dovutoaffrontare un lungo percorso giudiziario poi concluso con la piena affermazione dellaverità. “La Compagnia - conclude la nota - continuerà con determinazione a operare nel segno della sicurezza, della trasparenza e della tutela dei propri passeggeri, consapevole del ruolo essenziale che il trasporto marittimo riveste per le isole siciliane”. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sotto processo per interruzione di pubblico servizio, assolti comandanti della Liberty Lines Articoli correlati L'inchiesta sulla Liberty Lines, il Riesame reintegra tutti i direttori della societàI giudici hanno cancellato le misure interdittive richieste dalla Procura di Trapani, la compagnia era stata già dissequestrata a fine dicembre Il... Inchiesta Liberty Lines, reintegrati tutti i direttoriLiberty Lines comunica che oggi il Tribunale del Riesame di Palermo si è pronunciato sui residui ricorsi presentati dal collegio difensivo,...