Una donna di 43 anni è stata arrestata dai carabinieri di Parma per aver tentato di rubare su un’auto parcheggiata. La donna, italiana e residente in città, è stata sorpresa con una stola di un frate al collo durante il tentativo di furto. L’intervento dei militari ha portato all’arresto immediato.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato per furto su un'auto in sosta una 43enne italiana residente in città. La donna è anche stata denunciata per la ricettazione di una stola di un frate rubata a un religioso di Parma. L'episodio si è verificato all’alba del 25 marzo u.s. quando una pattuglia della Sezione Radiomobile, transitando nel corso del servizio in viale Vittorio Bottego (all'incrocio con via Verdi), ha notato un passante sbracciare indicando loro di fermarsi. Il cittadino ha segnalato di aver appena visto una donna rovistare all'interno di un'auto parcheggiata nella vicina via Borghesi, per poi gettare alcuni oggetti in strada. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Sorpresa a rubare su un’auto in sosta con la stola di un frate al collo: arrestata 43enne

Articoli correlati

Scoperto con un catenina d'oro al collo rubata in un'auto in sosta: 19enne nei guaiLe indagini sono state avviate a seguito di una denuncia presentata da un 35enne vittima del furto di uno smartphone e di monili in oro dall’interno...

Tenta di rubare dei pacchi da un furgone in sosta, ladro 43enne arrestatoL'autore del tentato furto, un pregiudicato 43enne catanese, è stato sorpreso in via Etnea, all’altezza di via Pacini, mentre stava armeggiando...

Contenuti e approfondimenti su Sorpresa a rubare su un'auto in sosta...

Temi più discussi: Monza, ladra sorpresa a rubare al supemercato prende a schiaffi il direttore e la guardia giurata e scappa; Borseggiatrici, preso al confine il 22enne che le porta a rubare nel centro storico di Venezia; Assolto Teodoro 'o brutto: la sentenza a sorpresa; Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 25 marzo.

Sorpreso a rubare alla Bennet di Viglian: arrestato 45enneSi è scoperto che era latitante da tre anni. Aveva già una condanna Sorpreso a rubare alla Bennet di Viglian: arrestato 45enne ... laprovinciadibiella.it

Firenze, sorpreso a rubare su un carro attrezzi: aggredisce il proprietario e viene arrestatoUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre stava rubando all’interno di un carro attrezzi in sosta in via Reginaldo Giuliani. Secondo quanto riporta una not ... 055firenze.it

Escl. - Silvio #Baldini convoca a sorpresa nell’Italia Under 21 l’attaccante Alvin #Okoro, che era un pallino del ct fin dai tempi in cui allenava il Pescara e la punta giocava alla Vis Pesaro. Prende il posto di Antonio #Raimondo che si è infortunato nelle scorse x.com

"Ho pensato che si trattasse solo di un lucidalabbra, che sarà mai Ho pure lo sconto da queste ragazze." Diletta Leotta paga l'acquisto con il telefono direttamente, poi l'amara sorpresa - facebook.com facebook