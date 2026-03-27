Un incidente grave si è verificato questa mattina intorno alle 9.20 sulla Statale 42 a Darfo Boario. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo ha effettuato un sorpasso azzardato, seguito da uno scontro frontale tra due automobili. Le persone coinvolte, un uomo e una ragazza, sono state trasportate in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.

Con il passare delle ore, la dinamica del grave incidente avvenuto verso le 9.20 di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario, è diventata sempre più chiara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, all'origine dello schianto ci sarebbe stato un sorpasso azzardato: una Toyota Aygo, guidata da un uomo di 70 anni, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Fiat Punto che procedeva in direzione Brescia. L’impatto è stato violentissimo e ha avuto conseguenze gravissime per gli occupanti dei due veicoli. Ad avere la peggio sono stati la conducente della Punto, una donna di 32 anni, e il passeggero della Toyota, un uomo di 44 anni: entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Sorpasso azzardato, poi il frontale: uomo e ragazza in gravi condizioni

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