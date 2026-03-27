Sondrio | si interviene sull' acquedotto del Parco Ovest in via Venusti

Da sondriotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, sono stati avviati lavori sull'acquedotto del Parco Ovest, in via Venusti. Gli interventi riguardano l'area vicino alla scuola di via Don Lucchinetti e prevedono l'installazione di nuovi servizi e funzionalità. Questi lavori sono stati decisi dall'Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’uso dello spazio pubblico.

Nuovi servizi e nuova funzionalità per l'area compresa nei pressi dell'edificio scolastico di via Don Lucchinetti, all'interno del Parco Ovest, al centro di una serie di interventi voluti dall'Amministrazione comunale per migliorare la fruibilità a vantaggio dei residenti e dei frequentatori dell'area verde e della palestra comunale inaugurata la settimana scorsa. Come aveva annunciato il sindaco Marco Scaramellini, la Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della via Venusti e dell'impianto sportivo. Non un semplice ammodernamento bensì un vero e... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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