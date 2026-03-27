Sondrio | si interviene sull' acquedotto del Parco Ovest in via Venusti

A Sondrio, sono stati avviati lavori sull'acquedotto del Parco Ovest, in via Venusti. Gli interventi riguardano l'area vicino alla scuola di via Don Lucchinetti e prevedono l'installazione di nuovi servizi e funzionalità. Questi lavori sono stati decisi dall'Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’uso dello spazio pubblico.

Nuovi servizi e nuova funzionalità per l'area compresa nei pressi dell'edificio scolastico di via Don Lucchinetti, all'interno del Parco Ovest, al centro di una serie di interventi voluti dall'Amministrazione comunale per migliorare la fruibilità a vantaggio dei residenti e dei frequentatori dell'area verde e della palestra comunale inaugurata la settimana scorsa. Come aveva annunciato il sindaco Marco Scaramellini, la Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della via Venusti e dell'impianto sportivo. Non un semplice ammodernamento bensì un vero e... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio: si interviene sull'acquedotto del Parco Ovest in via Venusti Articoli correlati Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residentiSondrio, 29 marzo 2026 – Potenziare il collegamento fognario per garantire l’efficienza futura di tutta la rete. Contenuti utili per approfondire Parco Ovest Discussioni sull' argomento Sondrio: si interviene sull'acquedotto del Parco Ovest in via Venusti; Sondrio, Parco Ovest: nuovi interventi sull’acquedotto e servizi potenziati; Sondrio | si interviene sull' acquedotto del Parco Ovest in via Venusti; Sondrio lavori pubblici nella zona Parco Ovest | servizi più efficienti per i residenti. Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residentiSarà potenziato il collegamento fognario in via Venusti e nei pressi dell’area a verde verranno installate nuove telecamere ... msn.com Pavia 1906-1925 - Lungoticino ovest Parco Vul Non c'era ancora il Ponte dell'Impero e le mura che delimitavano il Ticino seguivano ancora le antiche mura. Dalla parte opposta il fiume si allargava nel Canal Morto, la zona oggi occupata dal Parco Vul, che av - facebook.com facebook