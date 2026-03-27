I dirigenti dell'Inter stanno preparando una proposta per mantenere Sommer come secondo portiere, offrendo un ruolo di riserva. Nel frattempo, sono in corso discussioni con Martinez per definire il suo futuro all’interno della squadra. La società sta valutando diverse opzioni per la rosa, con incontri programmati per discutere le strategie di mercato e le eventuali conferme o cessioni.

In casa Inter ballano domande. Una di queste riguarda la porta: e se Sommer restasse come secondo? Ipotesi tutt’altro che scontata. Marotta e Ausilio proporranno allo svizzero di restare un’altra stagione come riserva. La situazione contrattuale di Yann è nota: è in scadenza a giugno, ha 37 anni e non è intoccabile, ma la sua esperienza potrebbe tornare utile al portiere che verrà. In cima alla vista c’è Vicario, numero uno del Tottenham, campione d’Europa League nel 2025. In questi casi si dice “prescelto”. In estate i nerazzurri faranno un’offerta agli Spurs. Tuttavia, la situazione legata a Sommer è da monitorare. Premessa: di sicuro non farà il portiere titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sommer va o resta? C'è una nuova strategia dell'Inter per farlo rimanere. E Martinez...

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Le respinte di Sommer. Un tema che anche le statistiche riconoscono come un antipatico problema per l’Inter. (Dalla pagina Goalkeepermaniaofficial) x.com