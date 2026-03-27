L'Inter sta valutando l'acquisto di un portiere di alto livello per il ruolo di prima scelta, con Sommer come possibile candidato. La società sta anche riflettendo sul futuro di Martinez, senza ancora definire le decisioni definitive. La trattativa per il portiere segue le recenti indiscrezioni sulle possibili mosse di mercato. La situazione resta in evoluzione, senza annunci ufficiali da parte del club.

Inter News 24 Sommer può diventare il prossimo secondo portiere dell’Inter. I nerazzurri cercano un top come primo, cosa succederà a Martinez?. Una delle notizie del giorno è che l’Inter sarebbe pronta a proporre a Yann Sommer il ruolo di secondo portiere per la prossima stagione. L’estremo difensore svizzero deciderà direttamente a giugno se accettare, se andare a giocare all’estero o se addirittura ritirarsi. Nel frattempo occorre anche capire chi è il profilo indicato come primo portiere e cosa invece ha intenzione di fare la società con Josep Martinez, attuale secondo portiere. Questo il punto della situazione fatto da La Gazzetta dello Sport: Martinez non convince, Vicario è il primo nome. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer idea secondo, l’Inter cerca un top come primo: svelato il favorito. E Martinez?

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