Something very bad is going to happen | spiegazione finale e stagione 2

Dal 26 marzo 2026 è disponibile su Netflix Something Very Bad Is Going to Happen. Si tratta di una serie TV thriller di genere horror che vede protagonisti Rachel e Nicky. I due formano una coppia vicina al matrimonio, che decidono di recarsi nella casa di famiglia di lui. Qui lei inizia a essere tormentata da una sensazione di paranoia ed è certa che stia per accadere qualcosa di terribile. Il giorno del matrimonio si avvicina e la sua sanità mentale viene messa a rischio, con tutti gli strani eventi che accadono. Vediamo ora insieme la trama completa, chi muore e perché! Something Very Bad Is Going to Happen: spiegazione maledizione. Leggi anche: Be My Sunshine, la storia di Harizan e Poyraz: come finisce, finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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