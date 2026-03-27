Solo a carte coperte La strategia Trump fra la trattativa e l' ultima spallata

In un clima di incertezza, un esponente ha affermato che sono gli iraniani a chiedere un accordo, mentre lui stesso ha ammesso di non sapere se ci riusciranno o se vogliono farlo. La dichiarazione si inserisce in un contesto di trattative segrete e tensioni politiche, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sullo stato attuale delle negoziazioni.

"Chiariamo le cose, sono gli iraniani che stanno implorando di fare un accordo, non io", ma "non so se ci riusciremo, non so se vogliamo farlo". Con Teheran, dopo la consegna attraverso il Pakistan del piano in 15 punti, ci sono stati "forti e positivi scambi di messaggi" e ci sono "forti segnali di una possibilità" di accordo. Stesso luogo, la Cabinet Room della Casa Bianca. Stessa circostanza, la prima riunione di gabinetto dopo l'inizio della guerra. Due interlocutori diversi: il primo, il presidente Donald Trump; il secondo, il mediatore Steve Witkoff. Chi attendeva la riunione di ieri per fare un po' di luce sulla trattativa in corso tra Washington e Teheran, è uscito dalla West Wing con le idee confuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Solo a carte coperte. La strategia Trump fra la trattativa e l'ultima spallata Articoli correlati Mercato Inter, Muharemovic è l’obiettivo per la difesa: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativaBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Leggi anche: Iran attacca i paesi arabi. Trump: “Nessuna trattativa, solo una resa incondizionata”