Soldi Usa per l’energia pulita? Ma l’Ucraina voleva dirottarli alla campagna di Joe Biden tramite l’Usaid

Durante il conflitto tra Russia e Ucraina, si è aperto un nuovo fronte riguardante i fondi americani destinati all’energia pulita. Secondo fonti investigative, l’Ucraina avrebbe cercato di indirizzare parte di queste risorse verso una campagna politica legata all’allora presidente degli Stati Uniti, attraverso un’agenzia di aiuti ufficiale. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e sospetti che coinvolgono anche legami tra Kiev e l’entourage dell’ex presidente statunitense.

Mentre la guerra tra Russia e Ucraina prosegue incessantemente, in particolare nell’Oblast di Donetsk, nei pressi di Pokrovsk, oltre che Kostyantynivka e Druzhkivka, ma anche in direzione di LymanSloviansk, merge un nuovo capitolo sui legami tra Kiev e la famiglia dell’ex presidente Usa Joe Biden. L’inchiesta esclusiva del sito conservatore Just the News, firmata dal giornalista investigativo John Solomon (da anni sulle tracce degli intrecci Biden-Ucraina), rivela l’esistenza di intercettazioni americane del 2022 in cui alti funzionari ucraini avrebbero pianificato di dirottare centinaia di milioni di dollari di aiuti Usa – ufficialmente destinati a progetti di energia pulita – verso le casse della campagna di rielezione di Joe Biden e del Democratic National Committee. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Soldi Usa per l’energia pulita? Ma l’Ucraina voleva dirottarli alla campagna di Joe Biden tramite l’Usaid Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, le accuse contro l’ex ministro dell’Energia: «Tangenti per 100 milioni di dollari. Voleva scappare» “Voleva lasciare il marito ma non voleva dargli i suoi soldi”: lo uccide mettendo il fentanyl nel suo Moscow Mule, scrittrice di libri per bambini rischia l’ergastoloDietro l’immagine pubblica di una madre amorevole e autrice di libri per l’infanzia, si nascondeva una calcolatrice spietata, disposta a tutto per... Tutto quello che riguarda Soldi Usa per l'energia pulita Ma... Discussioni sull' argomento Gli Usa pagano 1 mld a TotalEnergies per abbandonare eolico offshore; Un visto per entrare negli Usa? Per averlo serve versare una cauzione di 15mila dollari; Wsj: le parole di Trump influenzano i mercati, e c’è chi le conosce da prima e ci guadagna; Donald Trump e l'ombra dell'insider trading: che cosa c'è di vero?. I casinò dei nativi americani. #soldi #usa #casino - facebook.com facebook