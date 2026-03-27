Soffitte in piazza il celebre mercatino dell' usato di Verona ritrova i suoi quartieri | Socialità e sostenibilità

A Verona torna l'appuntamento con “Soffitte in piazza”, una manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro Loco cittadina. Dopo le edizioni precedenti, il mercatino dell'usato si svolgerà nuovamente nei quartieri, offrendo ai visitatori l’opportunità di scambiare oggetti e partecipare a incontri pubblici. L’evento si svolge in diverse zone della città, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo pratiche di sostenibilità.

Dal 28 marzo al 7 novembre torna la rassegna con quasi trenta appuntamenti tra riuso, sostenibilità e socialità diffusa. Benini: «Un'occasione per far rivivere i quartieri e per stare insieme» Verona si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Soffitte in piazza”, l’iniziativa promossa dal Comune insieme alla Pro Loco cittadina che, dopo il successo degli anni passati, riporta nei quartieri i mercatini dell’usato come occasione di incontro e condivisione. Dal 28 marzo al 7 novembre 2026, saranno quasi trenta gli appuntamenti distribuiti in tutte le circoscrizioni, in un calendario sempre più ampio che conferma la crescita della manifestazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Soffitte in piazza, il celebre mercatino dell'usato di Verona ritrova i suoi quartieri: «Socialità e sostenibilità» Articoli correlati "Soffitte in piazza" a VeronaRiparte a Verona “Soffitte in piazza”, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco cittadina. Leggi anche: Torna il Garage Sale di Via Giorgio Regnoli, mercatino dell'usato e del riuso Tutto quello che riguarda Soffitte in piazza il celebre mercatino... Temi più discussi: Riuso, socialità e sostenibilità: torna Soffitte in piazza. Il calendario degli appuntamenti; Soffitte in Piazza a Verona: il calendario di tutti i mercatini nei quartieri; Soffitte in piazza a Verona dal 28 marzo al 7 novembre 2026; Verona, torna l’appuntamento con Soffitte in Piazza mercatino dell’usato all’insegna del riuso, della sostenibilità e della socialità. Soffitte in Piazza a Verona: il calendario di tutti i mercatini nei quartieriSabato 28 marzo riparte Soffitte in Piazza, l’iniziativa promossa dal Comune di Verona in collaborazione con la Pro Loco ... veronaoggi.it Soffitte in piazza a VeronaRiparte a Verona Soffitte in piazza, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco cittadina. L’edizione 2026 si svolgerà dal 28 marzo al 7 novembre, con quasi trenta appuntamen ... veronasera.it SALVE A TUTTI Offro servizi di: Svuota appartamenti-cantine-soffitte Traslochi Imbiancatura Piccoli lavori di muratura Disponibile in tutta la Toscana e dintorni Sopralluogo gratuito Preventivo senza impegno Prezzi modici Serie - facebook.com facebook Riuso, socialità e sostenibilità: torna «Soffitte in piazza». Il calendario degli appuntamenti x.com