A Mont-Sainte-Anne si sono concluse le qualificazioni per le gare di snowboardcross della Coppa del Mondo 2025-2026, con le prove finali in programma domani. Nelle sessioni di ieri, Michela Moioli e Niccolò Colturi hanno ottenuto la qualificazione alle finali, assicurandosi un posto tra i migliori. Le qualifiche si sono svolte sulla neve canadese, segnando l’ultimo evento in programma in questa fase della competizione.

Ultimo atto canadese per la Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Sulle nevi di Mont-Sainte-Anne, in attesa delle prove finali di domani, si sono da poco concluse le qualificazioni per i tabelloni maschili e femminili. Andiamo a scoprire chi andrà alla ricerca dell’ultimo successo stagionale nella giornata di sabato 28 marzo. In campo maschile il migliore è stato il canadese Eliot Grondin che ha chiuso la prima manche di qualificazione con il tempo di 49.12. Dietro di lui i due francesi Aidan Chollet, secondo a +0.37, e Loan Bozzolo, terzo a +0.58. L’unico italiano abile a strappare il pass per la fase finale di domani è stato Niccolò Colturi, trentesimo dopo la seconda manche (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross, Michela Moioli e Niccolò Colturi si qualificano per le finali a Mont-Sainte-Anne

Articoli correlati

Michela Moioli dà segnali positivi nello snowboardcross, avanzano tutte le azzurreC’era tantissima incertezza e attesa nel vedere in gara stamattina Michela Moioli, al suo debutto olimpico a Milano Cortina 2026.

Leggi anche: Snowboardcross: a Montafon quattro azzurri avanzano dalle qualificazioni, sesta Michela Moioli

Contenuti e approfondimenti su Michela Moioli

Temi più discussi: Michela Moioli, chi è la campionessa di snowboard con tre medaglie olimpiche (e un ukulele); Risultati Snowboard cross donne Seeding - Snowboard | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Volevo mollare tutto, sentivo troppa pressione addosso, poi ho vinto a Cortina, Michela Moioli a Verissimo; Oltre il limite con Michela Moioli.

SBX: Moioli e Colturi accedono alla fase finale dell’ultima sfida di Cdm a Mt. St. AnneMichela Moioli e Niccolò Colturi approdano al tabellone principale dell’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di SnowBoardCross, a Mt. St. Anne, in Canada. Il turno preliminare dell’atto conclu ... fisi.org

Snowboardcross, Moioli guida l'Italia nell'ultimo atto di Coppa del Mondo in CanadaMichela Moioli guida la spedizione azzurra in Canada per l’ultima gara della Coppa del Mondo di snowboardcross ... it.blastingnews.com

Una campionessa dello snowboard, un’atleta dei record che non si ferma davanti a nulla e che ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi di #milanocortina2026: a #Verissimo… Michela Moioli - facebook.com facebook