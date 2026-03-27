Siracusa così simulava incidenti in strada per estorcere denaro | 25enne nei guai

Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato a Siracusa per aver messo in atto una truffa attraverso la simulazione di un incidente stradale. Durante le verifiche, sono emersi anche danni provocati alla scena dell'incidente. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato il giovane come autore delle azioni fraudolente.

Scattata una denuncia per truffa e danneggiamento a Siracusa, dove un giovane di 25 anni è stato sorpreso a simulare un sinistro stradale per ingannare una donna. L’episodio è stato scoperto dagli agenti delle Volanti della Questura, che hanno fermato i protagonisti in Traversa La Pizzuta dopo una discussione animata tra gli occupanti di due autovetture. L’intervento degli agenti e la scoperta della truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando una pattuglia in servizio ha notato due auto ferme al margine della carreggiata in Traversa La Pizzuta, con i rispettivi occupanti coinvolti in una vivace discussione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Siracusa, così simulava incidenti in strada per estorcere denaro: 25enne nei guai Articoli correlati 22enne nei guai a Catania per truffa, così simulava danni alle auto con le caramelleÈ scattata una denuncia per tentata truffa a Catania, dove un 22enne di Siracusa è stato smascherato mentre cercava di ingannare un automobilista,... Fingono di rapire un amico per estorcere 20mila euro alla famiglia: nei guai 4 minorenniA corredo del messaggio, un filmato in cui il giovane appariva con il volto tumefatto e sotto minaccia.