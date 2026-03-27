Nel match di tennis tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, il giocatore italiano ha vinto un punto decisivo, rafforzando la sua posizione come favorito. Dopo il punto, Sinner ha mostrato un’espressione severa, segnalando la tensione in campo. La partita, caratterizzata da un dominio evidente di Sinner, ha confermato la sua attuale supremazia nel torneo.

Dominio. Si fa fatica a descrivere diversamente una partita che doveva confermare certezze e quella con Frances Tiafoe ha fatto esattamente questo: Jannik Sinner è, allo stato attuale, l’uomo da battere. Oltre ogni ranking conta l’evidenza dei fatti, l’oggettività del percorso. Il 6-2 6-2 con cui liquida Tiafoe nei quarti del Miami Open, in appena un’ora e undici minuti, racconta solo in parte la distanza vista in campo. Perché il numero 20 del mondo prova anche a cambiare strategia, suggerito dal suo angolo a evitare le diagonali e cercare soluzioni più centrali. Tutto inutile nella forma e nella sostanza. Sinner fa il Sinner, versione prime: legge tutto, anticipa tutto, gioca sempre un colpo prima dell’avversario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, la ragnatela e la faccia cattiva dopo il punto choc contro Tiafoe: tutto torna

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