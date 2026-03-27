Simone Deromedis firma il miglior tempo a Gaellivare! Tomasoni Zorzi e Galli promossi in Coppa del Mondo

Simone Deromedis ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni a Gaellivare, località che ospiterà nel fine settimana le ultime due tappe della Coppa del Mondo di skicross. Contestualmente, Tomasoni, Zorzi e Galli sono stati promossi alla fase successiva della competizione.

Simone Deromedis ha firmato il miglior tempo nelle qualificazioni di Gaellivare, località che ospiterà nel weekend le ultime due gare della Coppa del Mondo di skicross. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 ha fermato il cronometro su 56.91 e ha fornito un chiaro segnale di efficienza sulla pista svedese, dopo il fine settimana un po’ sottotono in quel di Craiglieth. Il fuoriclasse altoatesino ha preceduto di nove centesimi il francese Melvin Tchiknavorian e di 44 centesimi lo svizzero Alex Fiva, mentre il canadese Reece Howden, ormai prossimo ad alzare la Sfera di Cristallo, occupa la quarta piazza a 45 centesimi dall’azzurro. Prova... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Deromedis firma il miglior tempo a Gaellivare! Tomasoni, Zorzi e Galli promossi in Coppa del Mondo Articoli correlati Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a CraigleithA Craighleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per la gara-1 che animerà l’intenso fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di... Skicross, Deromedis e Tomasoni avanzano a Craighleith. Galli promossa in Coppa del MondoA Craigleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per gara-2 della tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Tutti gli aggiornamenti su Simone Deromedis Argomenti discussi: Federico Tomasoni: E’ pazzesco, dopo l’argento olimpico ho voluto godermelo…. Simone Deromedis firma il miglior tempo a Gaellivare! Tomasoni, Zorzi e Galli promossi in Coppa del MondoSimone Deromedis ha firmato il miglior tempo nelle qualificazioni di Gaellivare, località che ospiterà nel weekend le ultime due gare della Coppa del ... oasport.it Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l’oro, Tomasoni l’argento al fotofinishStorica doppietta azzurra nello ski cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Simone Deromedis vince l'oro, Federico Tomasoni è argento al fotofinish ... fanpage.it