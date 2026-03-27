Sicurezza urbana patto tra Ministero e 26 comuni irpini

Il Ministero ha firmato un accordo con 26 comuni della provincia di Avellino per rafforzare le attività di controllo del territorio. L’obiettivo è prevenire i fenomeni di criminalità diffusa utilizzando strumenti tecnologici e migliorando la collaborazione tra le diverse istituzioni. L’intesa mira a potenziare le operazioni di sorveglianza e intervento nelle aree urbane e periferiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzare il controllo del territorio e prevenire i fenomeni di criminalità diffusa attraverso tecnologia e cooperazione tra istituzioni. È questo l’obiettivo dei “Patti per la sicurezza urbana” sottoscritti oggi presso la Prefettura di Avellino alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e di 26 sindaci della provincia. L’accordo, siglato con il prefetto Rossana Riflesso, rientra nell’ambito delle politiche di sicurezza integrata promosse dal Viminale e finanziate con risorse del Programma Operativo Complementare. Al centro dell’intesa c’è il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana, con l’installazione di tecnologie avanzate nei comuni coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza urbana, patto tra Ministero e 26 comuni irpini Articoli correlati "Patti per la sicurezza urbana", sottoscrizione in Prefettura con il ministro Piantedosi e 26 sindaci irpiniIl Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 27 marzo, alle ore 16, presenzierà, presso la Prefettura di Avellino, alla stipula dei “Patti per la... Leggi anche: Sicurezza urbana, assunzioni rapide nei comuni con gli elenchi idonei Asmel Contenuti e approfondimenti su Sicurezza urbana Temi più discussi: Patto per la sicurezza dell’Irpinia tra 28 Sindaci e Stato. La firma nella Prefettura di Avellino; Sicurezza, patto con la vigilanza privata; Mille occhi sulla città, rinnovato in Prefettura il protocollo per rafforzare la sicurezza urbana; Pesaro, sì al patto per la sicurezza. Andreolli: Più controlli nel fine settimana per la malamovida. Pesaro, via libera al Patto sulla sicurezza contro il degrado 200mila euro. Ok unanime in consiglio comunale alla mozione del leghista AndreolliPESARO La mozione sul patto per la sicurezza urbana era stata presentata quattro mesi fa. E' stata approvata martedì pomeriggio dal consiglio comunale, ma come ha detto il ... corriereadriatico.it Pesaro, sì al patto per la sicurezza. Andreolli: «Più controlli nel fine settimana per la malamovida»PESARO – Patto per la sicurezza, fondi per assunzioni della polizia locale e telecamere. Dario Andreolli, capogruppo Lega, plaude al sì unanime del Consiglio comunale di Pesaro che ha approvato la moz ... centropagina.it Patti per la Sicurezza Urbana in Prefettura tra il Ministro Piantedosi e 26 sindaci irpini - facebook.com facebook SICUREZZA URBANA Necessario un nuovo patto per la sicurezza urbana con più risorse, personale e strumenti operativi adeguati. Le proposte Anci in audizione al Senato per rafforzare la sicurezza nelle città e l'intervento del delegato Vito Leccese: anci x.com