Sì l’infinite scroll è un problema ma non è il mercato a dover pagare

In California, una giuria ha deciso che due grandi aziende tecnologiche devono versare 3 milioni di dollari a una donna che le ha accusate di aver subito danni legati all’infinite scroll. Le accuse riguardano pratiche legate alle modalità di utilizzo dei social media, senza che si specifichino dettagli aggiuntivi sui comportamenti contestati o sui processi legali avviati. La sentenza si inserisce in un contesto di attenzione legale alle piattaforme digitali.

In California una giuria ha condannato Meta e Google a risarcire una donna che aveva sviluppato una dipendenza dai social. L'accusa alle società è di non essersi preoccupate delle conseguenze psicologiche dei loro algoritmi. Ma una dipendenza patologica può svilupparsi per tutti i tipi di prodotti La dipendenza dai social, la responsabilità e le regole. Anatomia di una sentenza Diavolo di social. Fanno male, ma far finta che non esistano non è la cura In California, la patria delle start up tecnologiche, una giuria popolare ha condannato Meta e Google a risarcire con 3 milioni di dollari una donna che aveva denunciato le due società per aver sviluppato una dipendenza dai social network a partire da quando era piccola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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