Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Forlì-Cesena ha aperto le iscrizioni per il servizio civile, rivolgendo l'invito a giovani interessati a dedicarsi a un’esperienza formativa e lavorativa nel settore sociale. La proposta prevede un coinvolgimento diretto con persone cieche e ipovedenti, offrendo un'opportunità di impegno sul territorio.

“Il percorso - viene spiegato - avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro" “Il Servizio civile universale - spiega una nota - rappresenta infatti un’importante occasione per acquisire competenze, crescere personalmente e contribuire concretamente all’inclusione. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (non aver compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda), desiderosi di mettersi in gioco in un contesto ricco di relazioni e valore umano. La Sezione propone progetti inseriti in due programmi: “Low vision”, con il progetto “Borea” che prevede l’impiego di due volontari (di cui uno con minori opportunità – Gmo), e “Vedere oltre”, con il progetto “Sight First”, destinato a un volontario”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Articoli correlati Unione italiana ciechi ipovedenti Brindisi: aperte candidature Servizio civileBRINDISI - Servizio civile universale: apertura candidature presso Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Brindisi. Contenuti utili per approfondire Si cercano volontari per il servizio... Temi più discussi: Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; Al fianco dei poveri: la Capanna della Mellea cerca un volontario di Servizio civile; Vivere un mese gratis in rifugio alpino: il progetto scientifico che ti paga per farlo; Terralba, cercasi 5 volontari per i progetti di servizio civile - L'Unione Sarda.it. Si cercano volontari. L’incontroBasta un semplice corso per migliorare la qualità di vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. C’è tempo fino al 2 febbraio per iscriversi ai nuovi corsi di formazione ... lanazione.it Si cercano volontari per ripulire il campo da calcioIl campetto torna all’attività per ospitare l’anniversario dell’Oratorio di Santa Maria e ricordare alcune figure storiche del quartiere della Trinità. L’occasione per rilanciare l’area sportiva ... lanazione.it Continua la deriva razzista dell’Unione Europea Dall’Europarlamento, un’altra stretta sulle migrazioni: più rapide le procedure per i rimpatri L’Osservatore Romano x.com La prima pagina de L'Unione Sarda di sabato 28 marzo Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com facebook