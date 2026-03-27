Shock a scuola | prof sospeso per abusi sugli studenti minorenni

Una scuola del Novarese è al centro di un’indagine dopo che un insegnante è stato sospeso per presunti abusi su studenti minorenni. Le autorità hanno avviato le verifiche e stanno raccogliendo le testimonianze dei ragazzi coinvolti. La scuola ha comunicato di aver adottato tutte le misure necessarie in attesa di ulteriori sviluppi.

Cosa è successo in una scuola del Novarese. Un’inchiesta delicata scuote il mondo della scuola in provincia di Novara. Un insegnante di un istituto superiore è stato sospeso dal servizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale di Novara al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Borgomanero, coordinate dalla Procura. Un provvedimento che arriva dopo settimane di accertamenti su abusi avvenuti direttamente tra i banchi. Le accuse: comportamenti durante le lezioni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il docente avrebbe messo in atto condotte inappropriate nei confronti di studenti e studentesse minorenni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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