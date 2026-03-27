Durante una puntata del pomeridiano su Rai 1, una ballerina nota per le sue apparizioni televisive è stata sorpresa in diretta. Durante l’intervento, sono state mostrate foto che la ritraevano insieme a un uomo, provocando un certo disagio tra i presenti in studio. La trasmissione ha subito una svolta inattesa, attirando l’attenzione di pubblico e media sui dettagli della vicenda.

La partecipazione televisiva di Shaila Gatta alla trasmissione pomeridiana La Volta Buona, in onda su Rai 1, si è trasformata in un momento imprevisto di gossip che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media. L’ex velina di Striscia la Notizia era stata invitata principalmente per presentare il suo libro autobiografico, intitolato “Fuori Onda – Come ho trasformato le cadute in passi di danza”, ma negli ultimi minuti della puntata si è ritrovata al centro di una situazione inattesa: la diffusione in diretta di fotografie che la ritraggono in compagnia del modello e attore Alvise Rigo. Today segnala che le immagini sono... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shaila Gatta sorpresa in diretta TV: spuntano le foto con Alvise Rigo e cala il gelo studio

Articoli correlati

Shaila Gatta sorpresa in diretta, le foto con Alvise Rigo scatenano l’imbarazzo: ‘Era il primo giorno’Shaila Gatta e Alvise Rigo: cosa è successo in tv? Colta alla sprovvista, davanti alle telecamere.

La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8)La puntata del 25 marzo de La Volta Buona è all’insegna del ricordo di Gino Paoli, cantautore scomparso a 91 anni e autore di alcune delle canzoni...

Contenuti utili per approfondire Shaila Gatta

Temi più discussi: Shaila Gatta ‘beccata’ con Alvise Rigo, la reazione (gelida) di Spolverato: cosa ha fatto; Grande Fratello, Shaila Gatta presenta il suo libro a La Volta Buona, poi il gossip su Alvise Rigo (imbarazzo in studio); Shaila Gatta scopre in diretta le foto con Alvise Rigo (ex della Canalis): Mi sento in imbarazzo; La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8).

Shaila Gatta rischia un malore scoprendo in diretta le foto con Alvise RigoQuesta volta con Shaila Gatta e Alvise Rigo la rivista Oggi e La volta buona hanno fatto davvero centro, il gossip è stato così perfetto da sorprendere anche la diretta interessata. Shaila Gatta ha ... ultimenotizieflash.com

Shaila Gatta bacia Alvise Rigo, l'ex Spolverato reagisce così: Non gli è indifferente, cosa ha fattoL'ex velina è stata paparazzata in compagnia del modello, che si è da poco lasciato con Elisabetta Canalis. Fredda la replica social di Lorenzo. Ecco i dettagli. libero.it

Shaila Gatta è stata costretta a confermare il flirt con l'ex di Elisabetta Canalis - facebook.com facebook

PILLOLE DI GOSSIP! CANALIS,ALVISE RIGO,SHAILA GATTA,LEOTTA,MUSSOLINI E MANZINI,BELEN,AMBRA E... x.com