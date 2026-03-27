Durante la trasmissione pomeridiana su Rai 1, un’ospite nota per le sue apparizioni televisive ha vissuto un momento imprevisto quando sono state mostrate in diretta alcune foto che la ritraggono insieme a un’altra persona in atteggiamenti romantici. La partecipante, inizialmente sorpresa, ha mostrato imbarazzo di fronte alle immagini, che hanno subito suscitato l’interesse dei presenti e dei telespettatori.

La partecipazione televisiva di Shaila Gatta alla trasmissione pomeridiana La Volta Buona, in onda su Rai 1, si è trasformata in un momento imprevisto di gossip che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media. L’ex velina di Striscia la Notizia era stata invitata principalmente per presentare il suo libro autobiografico, intitolato “ Fuori Onda – Come ho trasformato le cadute in passi di danza ”, ma negli ultimi minuti della puntata si è ritrovata al centro di una situazione inattesa: la diffusione in diretta di fotografie che ritraggono Shaila Gatta in compagnia del modello e attore Alvise Rigo. A testimoniarlo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shaila Gatta sorpresa e poi in imbarazzo, spuntano le foto romantiche con Alvise Rigo in diretta TV

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