Presentati un video racconto e un tabloid firmati dagli studenti del liceo “Galilei” di Poppi, frutto dei laboratori “Uguali e Unici” e “La parità di genere nei media nazionali. Errori e buone pratiche” Ci sono parole che nascono tra i banchi di scuola e diventano visione. Ci sono immagini che riescono a raccontare ciò che spesso non si riesce a dire. È da qui che prende forma la mattinata conclusiva di “Sguardi in Equilibrio”, il progetto promosso da Pratoveteri Aps e La.B – Neuroni in Movimento con il sostegno di Estra spa, che sta coinvolgendo le scuole del territorio casentinese, di ogni ordine e grado, in un percorso di laboratori didattici dedicati al tema della parità di genere nelle sue diverse declinazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - "Sguardi in equilibrio": le parole e le immagini degli studenti per raccontare la parità

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