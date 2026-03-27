Settimana Coppi&Bartali 2026 | altra sorpresa Tommaso Dati si impone in volata Schmid nuovo leader

Durante la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che rientra nella Coppa Italia delle Regioni, Tommaso Dati ha vinto la tappa in volata, battendo gli avversari. La corsa ha visto anche il passaggio di testimone in classifica generale, con Schmid che ora guida la corsa. La competizione si sta sviluppando con diverse sorprese lungo il percorso.

Ancora una sorpresa alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa che fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni. Nella terza tappa, con arrivo ad Iseo, si impone infatti Tommaso Dati, che agguanta il primo successo da professionista. Il classe 2002 del Team UKYO è riuscito a prevalere in uno sprint ristretto sul campione svizzero Mauro Schmid che è il nuovo leader della corsa. Sette corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber), Nicholas Travella (Biesse – Carrera – Premac), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Giosuè Epis (Petrolike), Mirko Bozzola (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026: altra sorpresa, Tommaso Dati si impone in volata. Schmid nuovo leader Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Approfondimenti e contenuti su Settimana Coppi Temi più discussi: Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 - Analisi del percorso; Settimana Coppi & Bartali, D'Aiuto vince la seconda tappa; SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI: TUTTO PRONTO PER UN'EDIZIONE SPETTACOLARE; Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classiche. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finito il Passo Tre Termini! Gruppo compatto a 20 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classificaSi disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026: Alessandro Fancellu spiega che a Erbusco ha perso tempo per un cambio bici nel momento peggiore della tappa, compromettendo la classifica. In esclusiva parla della sua condizione e dei prossimi obiettivi per la stagione. x.com Dopo la beffa al gruppo da parte di Filippo D’Aiuto nella seconda tappa, la Settimana Coppi e Bartali continua con un nuovo leader che è proprio il classe 2002 della General Store Essegibi F.lli Curia. Ecco tutti i dettagli della terza frazione. - facebook.com facebook