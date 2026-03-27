Serviva davvero pubblicare il video dell' aggressione alla professoressa di francese?

Un video che mostra un'aggressione a una docente di francese è stato diffuso online, accompagnato dall'avviso che le immagini potrebbero disturbare gli spettatori più sensibili. Le clip, di natura violenta, sono accessibili su diverse piattaforme e vengono trasmesse anche in televisione, lasciando spazio a domande sulla loro diffusione e sull'opportunità di divulgarle pubblicamente.

"Le immagini che seguono non sono adatte a un pubblico particolarmente impressionabile", si legge prima dei video cruenti che ormai popolano il mondo online, ma anche televisivo. In realtà certe immagini non dovrebbero essere adatte al pubblico e basta, ma tv, giornali online e pagine social continuano a mostrarle proprio per impressionare e assicurarsi views e interazioni. Ossigeno per l'informazione digitale. Non paghi dei cadaveri dei bambini trucidati a Gaza, o dei corpi senza vita sulle strade ucraine - che oggi, dopo quattro anni di guerra, neanche fanno più notizia -, ogni truce fatto di cronaca, anche nostrano, va dato in pasto a occhi ormai avvezzi a questo sanguinario panorama. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Articoli correlati Professoressa Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente 13enne, il video dell'aggressioneMercoledì 25 marzo Chiara Mocchi, professoressa di francese nella scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è... “Ucciderò la prof di francese, tanto non posso essere processato”: il manifesto del 13enne di Bergamo. Il video dell’aggressioneIl 13enne di Trescore Balneario ha pianificato l'aggressione, ha scritto anche un manifesto in cui spiega i motivi della "vendetta" A 24 ore...