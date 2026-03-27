Nella serie D, nel girone H, la Real Normanna sta attraversando un buon momento e domenica affronterà la capolista Barletta. Nel dettaglio, il calendario delle ultime sei giornate della regular season presenta un percorso molto impegnativo per la squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel girone H di serie D, è un calendario a dir poco complicato quello che attende la Real Normanna nelle ultime sei giornate della regular season. La squadra di mister Sannazaro è reduce da ben cinque risultati utili di fila che le hanno permesso di raggiungere a quota 36 punti in classifica l’undicesima posizione che non regala ancora tranquillità. Il margine sulla zona play out è minimo, ma nell’ambiente traspare fiducia anche se all’orizzonte c’è la trasferta sul campo della capolista Barletta. Per uno strano scherzo del destino, sarà proprio la Real Normanna l’arbitro della promozione perché dopo la sfida del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, Real Normanna in grande forma: domenica sfida contro la capolista Barletta

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