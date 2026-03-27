Nella semifinale dei playoff di volley femminile, la squadra di casa si prepara a giocare il match point contro una formazione che ha recentemente dimostrato di poter recuperare uno svantaggio. La partita si svolge davanti al pubblico locale, con l’obiettivo di chiudere la serie e passare alla finale. La squadra ospite cerca di rimandare l’esito a una gara 5, dopo aver mostrato segnali di ripresa.

Un match point da cogliere davanti al proprio pubblico, contro una squadra che ha appena dimostrato di poter riaprire tutto. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci si presenta come il vero snodo della serie: le lombarde conducono 2-1 e hanno l’occasione di chiudere i conti all’Allianz Cloud, mentre le toscane sono chiamate a confermare i segnali di crescita emersi nell’ultima sfida per allungare la serie alla decisiva gara 5. Milano arriva con il vantaggio delle certezze costruite nei primi due confronti, dove ha imposto il proprio ritmo grazie a una maggiore qualità in attacco e a un sistema muro-difesa più continuo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Semifinale playoff volley femminile: Milano “vede” Conegliano, Scandicci prova a rimandare tutto a gara 5

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