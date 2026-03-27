Al teatro dello Spazio Diamante viene rappresentato “Sembra Amleto”, uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da Francesco Zaccaro e diretto da Ivano Picciallo. La produzione vede la presenza di un’unica figura sul palco, che recita e firma la sceneggiatura dell’opera. L’evento si svolge in un contesto di rappresentazione teatrale contemporanea, senza ulteriori dettagli sullo svolgimento o sul pubblico presente.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Sembra Amleto, scritto e interpretato da Francesco Zaccaro con la regia di Ivano Picciallo. Dove e Quando: Spazio Diamante (Sala White), Roma, dal 31 marzo al 2 aprile 2026. Perché: Un monologo funambolico e grottesco che scava nel rapporto tra attore e personaggio, affrontando il tema dei legami familiari. Il teatro contemporaneo torna a misurarsi con il gigante della drammaturgia mondiale, William Shakespeare, ma lo fa attraverso una lente deformante e profondamente umana. Dal 31 marzo al 2 aprile 2026, lo Spazio Diamante di Roma ospita Sembra Amleto, una produzione firmata IAC Centro Arti Integrate e MALMAND. In scena, l’attore Francesco Zaccaro si spoglia letteralmente e figurativamente dei panni del principe di Danimarca per esplorare i confini labili tra la finzione del palco e la verità dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sembra Amleto: la maschera di Shakespeare cade allo Spazio Diamante

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