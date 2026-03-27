In un contesto politico caratterizzato da tensioni e dibattiti, si discute della possibilità di modificare le posizioni ufficiali riguardanti la Russia e le politiche energetiche. La questione riguarda la rimozione di un veto che limita le relazioni e le decisioni in questo settore, con l’obiettivo di recuperare consensi e affrontare i problemi legati ai costi dell’energia. La discussione coinvolge anche decisioni interne e cambi di strategia.

Ottima la scelta di cambiare passo e mettere a tacere chiacchiere e polemiche. Io non avrei aspettato l’esito del referendum ma siccome le ho sbagliate tutte - ho fatto campagna per il Sì ed ero convinto di un successo anche alla luce dell’aumento dell’affluenza - me ne sto zitto. Dunque, avete ragione voi: la Meloni ha fatto bene a fare piazza pulita della Santanché, di Delmastro e della Bartolozzi. Ma basterà per rimettersi sulla stessa lunghezza d’onda con la gente, soprattutto quella che aveva votato centrodestra e non si fida di Schlein, Conte e compagnia? Basterà mostrare lo scalpo del trio per calmare le acque? Ho qualche dubbio: il tempo di un pieno di benzina, il tempo della spesa importante o il tempo di una bolletta e i nodi torneranno al pettine. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se la Meloni vuol recuperare consensi rimuova l’assurdo veto sulla Russia

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