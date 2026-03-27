Una docente è stata accoltellata da un tredicenne nei corridoi di una scuola di Trescore. Dopo l’intervento chirurgico, ha scritto una lettera dall’ospedale in cui afferma: «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò». La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto accaduto e sulla sua condizione, suscitando reazioni in tutto il paese.

Dall’ospedale la lettera che commuove l’Italia: la professoressa Chiara Mocchi accoltellata da un tredicenne nei corridoi della scuola di Trescore, trasforma il dolore in una lezione di vita. Il 25 marzo scorso, un mercoledì mattina di ordinaria attività scolastica si è trasformato in tragedia a Trescore Balneario, dove un ragazzino di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa di francese nei corridoi dell’istituto, poco prima dell’inizio delle lezioni. Il giovane ha agito con una freddezza inquietante: indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta”, portando al collo uno smartphone con cui ha trasmesso l’aggressione in diretta su Telegram. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - “Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò”: la lettera della prof Chiara Mocchi dopo l’accoltellamento a Trescore

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Tutto quello che riguarda Chiara Mocchi

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Parole potentissime! Questa è la lettera che la prof Chiara Mocchi ha scritto dal letto d’ospedale! In una società dove regna la disumanità e l'indifferenza meritano di essere lette all'infinito! Sentite cosa dice: «A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorrit - facebook.com facebook

Le parole della professoressa Chiara Mocchi, che dall’ospedale afferma di voler tornare in classe a insegnare e a credere nei suoi studenti, raccontano di una donna straordinaria. -> instagram.com/p/DWXIuMiDWYY/ #Chi x.com