Sciopero Tg5 la Ruota comincia prima ma Scotti fa giocare la band piuttosto che dare la linea al GF

Nella giornata di oggi, il telegiornale Tg5 è stato abbreviato a causa di uno sciopero dei giornalisti, che ha portato a un anticipo della conclusione del programma. Durante la trasmissione, Gerry Scotti ha preferito dedicare più tempo alla partita dei Fortuna Five, invece di passare immediatamente la linea di collegamento al GF Vip, creando così una variazione rispetto alla consueta scaletta.

Lo sciopero dei giornalisti accorcia il Tg5 ma Gerry Scotti allunga il brodo con la partita dei Fortuna Five pur di non dare la linea in anticipo al GF Vip. L'ennesimo assist sprecato per dare una mano a Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La Ruota della Fortuna, non è mai successo prima. Gerry Scotti: “Sono mesi che li minaccio”La Ruota della Fortuna non è andato in onda “regolarmente” con la puntata del 27 marzo 2026: il fortunato programma condotto da Gerry Scotti è... La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprendeLa puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sciopero Tg5 la Ruota comincia prima ma... La Ruota della Fortuna, non è mai successo prima. Gerry Scotti: Sono mesi che li minaccioPuntata maxi de La Ruota della Fortuna, che si allunga per lo sciopero: a giocare per primi sono stati i Fortuna Five, la band ... dilei.it La Ruota della Fortuna, lo sgarbo di Gerry Scotti a Ilary Blasi: puntata extra-large (e il Gf Vip slitta)Siamo arrivati a venerdì sera, la stanchezza legata agli impegni della settimana potrebbe farsi sentire per molti, per questo rilassarsi davanti a La Ruota della Fortuna, in onda anche oggi, 27 ... libero.it