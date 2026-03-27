Oggi a Novara si svolge uno sciopero dei trasporti indetto dal sindacato Al-Cobas. La protesta coinvolge il personale di guida e di viaggio della società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale. Lo sciopero durerà quattro ore, durante le quali i servizi di autobus nella città e nei comuni vicini potrebbero subire disagi. La protesta è stata annunciata prima dell'inizio della giornata.

Al via nel pomeriggio l'agitazione indetta dal sindacato Al-Cobas. Le informazioni utili per chi deve prendere i mezzi Per la giornata di oggi, 27 marzo, il sindacato Al-Cobas ha infatti indetto uno sciopero del personale viaggiante e di guida della Sun, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in città e nei comuni limitrofi. L'agitazione è in programma dalle 17,30 alle 21,30: in questa fascia oraria le corse dei bus della Sun potranno quindi essere cancellate o limitate nel percorso. Il personale non viaggiante (impiegati, operai e turnisti) si asterrà invece dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno. Lo stesso... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Sciopero dei trasporti oggi a Novara: autobus a rischio per 4 ore in città

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Anche i giornalisti della #Rai e del #tg3 sono in #sciopero per il rinnovo del contratto, che attendiamo da 10 anni. I nostri profili social non saranno aggiornati per tutta la giornata di oggi, 27 marzo. Qui i comunicati sindacali con le ragioni della mobilitazione. - facebook.com facebook

Giornalisti in sciopero per il rinnovo contrattuale. Le motivazioni della giornata di astensione dal lavoro nei comunicati di UsigRai e UniRai. x.com