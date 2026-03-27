Scienziati individuano stazioni meteorologiche aliene nello spazio

Gli scienziati hanno scoperto strutture simili a stazioni meteorologiche che si trovano nello spazio, considerate “aliene”. Questi oggetti sono stati individuati attraverso l’analisi di dati raccolti da telescopi e strumenti di rilevamento. La ricerca si focalizza sul ruolo delle stelle nel modellare le caratteristiche dei pianeti orbitanti e sulla loro capacità di sostenere forme di vita. Uno degli studiosi coinvolti ha spiegato che lo studio mira a comprendere meglio i legami tra stelle e pianeti.

Quanto determina una stella le caratteristiche dei suoi pianeti? E in che misura questo può influenzare la possibilità che quei mondi sostengano la vita? Queste sono le domande a cui cerca di rispondere Luke Bouma, del Carnegie Institution, che studia il comportamento delle nane M attraverso un approccio innovativo: sfruttare strutture naturali simili a “stazioni meteorologiche spaziali” intorno alle stelle giovani. Le prime scoperte sono state presentate alla recente riunione dell’American Astronomical Society. Le stelle nane M sono più piccole, più fredde e più deboli del nostro Sole, ma ospitano spesso almeno un pianeta roccioso simile alla Terra. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Scienziati individuano “stazioni meteorologiche aliene” nello spazio Articoli correlati Nello spazio c’è una barra di ferro pesante come Marte: gli scienziati non sanno spiegarlaUn gruppo di astronomi europei, coordinato da esperti dell’ University College London e dell’ Università di Cardiff, ha identificato una formazione... Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte: il progetto di Reflect Orbital allarma gli scienziatiUna startup californiana ha presentato un progetto che suona come fantascienza: lanciare migliaia di specchi nello spazio per riflettere la luce...