Giulia Murada si è piazzata terza nella Sprint Race della ISMF World Cup Ski Mountaineering, disputata sulle nevi francesi di Puy Saint. Con questa prestazione, la sci alpinista valtellinese avanza nella classifica generale della competizione, continuando a ottenere risultati di rilievo nel circuito mondiale. La gara ha visto la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi, con Murada che ha confermato la propria costanza di rendimento.

Terza nella Sprint Race di Puy St.Vincent si avvicina ancora di più alla conquista della Coppa del mondo Giulia Murada compie un altro passo importante verso la conquista della Coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering: la valtellinese, infatti, ha chiuso terza la Sprint Race sulle nevi francesi di Puy St.Vincent. Proprio in questa graduatoria, infatti, la campionessa valtellinese è salita a 880 punti, con la Harrop seconda a quota 751 e la Ravinel terza a 721. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpinismo: Giulia Murada non sbaglia un colpo

Articoli correlati

Sci alpinismo: Giulia Murada completa degli Europei da favolaSono giornate da favola per Giulia Murada che, ai campionati europei di sci alpinismo di Shahdag, in Azerbaijan, non è praticamente mai scesa dal...

Contenuti e approfondimenti su Giulia Murada

Temi più discussi: Sci alpinismo: Giulia Murada non sbaglia un colpo; Coppa del Mondo: Giulia Murada chiude in seconda posizione la sprint in Val Martello; Una super Giulia Murada seconda solo a Emily Harrop nella Sprint in Val Martello, la sfera di cristallo è più vicina; Giulia Murada conquista il podio in Val Martello e consolida il primato in Coppa del Mondo.

Podio in terra francese. Murada terza a Puy-Saint-Vincent. La Coppa del Mondo è a un passoL’atleta di Albosaggia vicina al trionfo nella generale. All’appello mancano soltanto. le tre prove previste in Svizzera. sport.quotidiano.net

Giulia Murada, che ama solo la salita: chi è l’azzurra dello sci alpinismo alle OlimpiadiClasse 1998, Giulia Murada è cresciuta ad Albosaggia, piccolo comune della provincia di Sondrio considerato la culla dello sci alpinismo italiano. Il suo destino sembrava scritto: è infatti figlia di ... iodonna.it

: , Giulia Murada non conosce la parola cedimento. La valtellinese di Albosaggia ha conquistato il terzo posto nella sprint di Puy-Saint-Vincent, penultima tap - facebook.com facebook

Doppio podio a Puy-Saint-Vincent! In Coppa del Mondo di sci alpinismo, Giulia Murada e Nicolò Ernesto Canclini sono terzi nelle sprint sulla neve francese. Leggi qui bit.ly/3Q2K2ru @Fisiofficial x.com