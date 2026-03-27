Scatola grigia

Viene inaugurata giovedì 26 marzo alle 18 una mostra di pittura con le opere di Francesca Federico e Beatrice Pachera. La rassegna sarà accessibile esclusivamente su appuntamento e resterà aperta fino al 15 aprile. Il titolo della mostra è

Mostra di pittura di Francesca Federico e Beatrice PacheraVernissage giovedì 26 marzo ore 18Mostra visitabile solo su appuntamento fino al 15 aprilePuò essere un limite o uno spazio da riempire.In questa mostra emergono visioni pittoriche di luoghi mentali diversi.Forme naturali, strutture ridotte all'essenziale insieme a concetti astra?ti e ricordi di luoghi, paesaggi, percorsi.Una soglia aperta, neutra, in cui la pittura si espande verso nuove geografie visive.Le opere di Beatrice e Francesca abitano questo spazio attraverso le loro visioni astratte. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. Torna il grande evento alle porte di Milano 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Scatola grigia Articoli correlati "In scatola"Sara e Amelia si ritrovano a fare i conti con un grande scatolone pieno di oggetti all’apparenza superflui. L'area grigia che aiuta questa sinistra islamicaSi avverte l'assenza di sani anticorpi democratici da parte della sinistra e del PD rispetto a certe deviazioni anche verso il peggior filoislamismo... Shock! Unboxing Warhammer 40k: Non solo plastica grigia! Una selezione di notizie su Scatola grigia Argomenti discussi: Scatola Grigia – Francesca Federico e Beatrice Pachera in mostra da Litostudio a Milano; TULLIO PERICOLI. Terre rupestri e Terremobili. Altri Mondi - 30 anni di Playstation, la scatola grigia che ha fatto la storiaLa puntata di questa settimana è dedicata all'anniversario dei 30 anni di Playstation: nel 1994 in Giappone Sony lanciò la sua prima console, pensata per i videogiochi in 3D e destinata a cambiare il ... rainews.it