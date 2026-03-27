Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno La Scandone Avellino è orgogliosa di presentare il Box Pasquale Solidale, un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice dono: è un progetto che unisce il cuore sportivo della nostra società con l’anima autentica del territorio irpino. Questo box racchiude il meglio del Made in Irpinia, grazie al prezioso contributo dei nostri sponsor, realtà che ogni giorno valorizzano tradizione, qualità e identità locale: Polilop, Pasta Armando, Donnachiara, Magma e The Rag. Ognuno di loro porta dentro questa iniziativa non solo prodotti d’eccellenza, ma una storia fatta di passione, lavoro e radici profonde nella nostra terra. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Scandone Avellino, "Box pasquale solidale": il cuore dell'Irpinia fa squadra per chi ha più bisogno

Articoli correlati

Scandone Avellino, il presidente Marco Trasente: "La Scandone ha bisogno di ritrovare identità e spirito di squadra"Si è tenuta questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, la conferenza stampa del Presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, che...

Sguardo solidale Optical Caso con i fragili Visite e occhiali gratuiti a chi ha bisogno“Sguardo Solidale“ è un progetto promosso da Optical Caso in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita di chi, per motivi economici o...

Tutto quello che riguarda Scandone Avellino

La Scandone lancia il Box Pasquale Solidale: il cuore dell’Irpinia fa squadra per la beneficenzaLa Scandone Avellino è orgogliosa di presentare il Box Pasquale Solidale, un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice dono: è un progetto che unisce il cuore sportivo della nostra società c ... irpinianews.it

Scandone, Box Pasquale SolidaleLa Scandone Avellino è orgogliosa di presentare il Box Pasquale Solidale, un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice dono: è un progetto che unisce il cuore sportivo della nostra società c ... irpinia24.it