Sayf Mania ha raggiunto la vetta della classifica EarOne Airplay, l’indice che monitora i brani più trasmessi in radio e in TV in Italia. Dopo aver ottenuto il secondo posto a Sanremo e il disco d’oro, il suo nuovo singolo si conferma come uno dei brani più ascoltati nelle emittenti nazionali. La sua presenza nelle prime posizioni si protrae da diverse settimane.

L’artista genovese, diventato popolare a livello nazionale con la sua “Tu mi piaci tanto” sul palco dell’Ariston, è anche al secondo posto nella classifica di Spotify, dove ha già uperato i 18.7 milioni di stream, confermandosi tra gli artisti più trasmessi del momento in Italia. Inoltre, dopo il successo delle tre date sold out del 2025, Sayf ritornerà a Genova con uno speciale evento estivo: la Santissima Fest 2026, che il 18 luglio lo porterà per la prima volta sul palco dell’Arena del Mare. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sayf mania, dopo il disco d’oro arriva il primo posto in classifica

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