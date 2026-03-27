Il Comune di Sarno ha deciso di premiare gli studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, con la partecipazione di numerosi diplomati e delle loro famiglie. Il riconoscimento mira a valorizzare l’impegno scolastico e i risultati ottenuti durante gli studi.

"Sono esempi positivi per tutta la città e rappresentano una risorsa importante per il futuro del nostro territorio", ha detto il Sindaco Francesco Squillante Un riconoscimento concreto all’impegno e ai risultati degli studenti che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti. Mercoledì pomeriggio, nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giuliana Morosini hanno premiato i giovani diplomati nel 2025 che si sono distinti per l’eccellenza del loro percorso. "Sono esempi positivi per tutta la città e rappresentano una risorsa importante per il futuro del nostro territorio", ha detto il primo cittadino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Sarno, diplomati con lode: il Comune premia le eccellenze

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