Il 28 agosto, sul lungomare Aldo Moro di Montesilvano, Sayf si esibirà prima di Salmo durante il concerto serale. L'evento inizierà alle 21 e vedrà l'artista aprire la serata con il suo spettacolo. La presenza di Sayf anticipa l'inizio della performance principale del rapper, prevista per la stessa serata.

Tra le tappe del tour figura il Lungomare Aldo Moro di Montesilvano dove Sayf sarà in concerto prima di Salmo il 28 agosto Sayf sarà il cantante che si esibirà prima del concerto di Salmo a Montesilvano sul lungomare Aldo Moro il 28 agosto, dalle 21.15. La presenza è stata ufficializzata in queste ore con il calendario delle date del suo “Santissimo tour estivo”. Il brano con cui si è classificato al secondo posto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, continua la sua corsa conquistando la prima posizione della classifica EarOne Airplay, mentre si mantiene stabile alla 2# di Spotify, dove ha già superato i 18.7 milioni di stream, confermandosi tra i più trasmessi del momento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Sarà Sayf ad aprire il concerto di Salmo a Montesilvano il 28 agosto

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