Sant’Egidio del Monte Albino apre il nuovo impianto sportivo polifunzionale

Sabato 28 marzo alle 15.30, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino aprirà ufficialmente un nuovo impianto sportivo polifunzionale situato in via Leopardi. L’inaugurazione sarà accompagnata da un evento pubblico che include interventi e attività sportive, coinvolgendo la comunità locale. La struttura sarà accessibile a partire dalla stessa giornata per le associazioni e i cittadini.

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino inaugurerà sabato 28 marzo, alle ore 15.30, il nuovo impianto sportivo polifunzionale di via Leopardi. La struttura coperta nasce per colmare una storica carenza di spazi aggregativi nella frazione Capoluogo ed è stata realizzata per favorire la pratica sportiva e la socialità giovanile. L’opera è stata interamente coperta da un finanziamento di 308.347 euro, quota maggioritaria dei fondi destinati all’Ambito Territoriale S01-2 nell'ambito del sistema di istruzione ed educazione SIEI 2018. L'iter ha visto la collaborazione tra gli uffici tecnici comunali, il Piano di Zona e l’Azienda Speciale Consortile "Comunità Sensibile". 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sant’Egidio del Monte Albino, apre il nuovo impianto sportivo polifunzionale Articoli correlati Leggi anche: Sessantenne morto a Sant'Egidio del Monte Albino: fermata la moglie Mistero a Sant’Egidio del Monte Albino: 60enne trovato ferito muore in ospedaleSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Aggiornamenti e notizie su Sant'Egidio del Monte Albino apre il... Temi più discussi: Risultati Sant'Egidio del Monte Albino, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Lecco: nuovo ponte a Sant'Egidio, permuta con la parrocchia; FOGGIA ANZIANI Foggia, presentato il progetto Viva gli Anziani promosso dalla Comunità di Sant’Egidio; Rieducazione per spezzare il ciclo della violenza, incontro a Scafati. Sant'Egidio del Monte Albino, condanna bis per gli affiliati «I zi maist»Condanna bis per tre degli otto imputati appartenenti all’organizzazione criminale I zi maist quelli di San Lorenzo radicata nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino e sgominata nel settembre 2022 ... ilmattino.it Sant’Egidio del Monte Albino, dissequestrata la villa del delitto VitoloÈ stata dissequestrata la villa di Francesco Vitolo, situata in Viale degli Aranci, dove si è consumato il delitto che ha scosso la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino. agro24.it L’imprenditore 61enne, morto nella villetta di Sant’Egidio del Monte Albino, era conosciuto anche nel settore della sicurezza informatica. Il ricordo di Massimiliano D’Uva: «Appassionato di arti marziali e molto legato alla famiglia, era un padre estremamente pr - facebook.com facebook