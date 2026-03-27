Le dimissioni della ministra del Turismo sono state annunciate in un momento di grande attenzione mediatica, suscitando molte reazioni sui social media. Sin dai primissimi istanti, sono circolati numerosi meme e commenti ironici, che hanno accompagnato la notizia in modo rapido e diffuso online. La reazione del pubblico digitale si è manifestata attraverso immagini e battute che hanno invaso le piattaforme di condivisione.

Le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno segnato uno dei momenti politici più discussi delle ultime settimane, ma la reazione del web è stata quasi immediata e fortemente ironica. Mentre la decisione maturava nei palazzi della politica, sui social network gli utenti avevano già iniziato a immaginare lo scenario con immagini satiriche e battute. Quando l’uscita dal governo è diventata ufficiale, quelle creazioni hanno iniziato a circolare ancora più velocemente, trasformando l’episodio in un fenomeno virale. La scelta di lasciare il ministero non è arrivata all’improvviso. Nei giorni precedenti Santanchè aveva mantenuto pubblicamente la propria agenda di lavoro, segnale della volontà di non abbandonare immediatamente l’incarico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Santanchè si dimette, ma i meme erano già pronti: il web esplode con un fiume di ironia

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