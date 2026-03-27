Salvata dall'amico Barron Trump con una videochiamata condannato l'autore del pestaggio Matvei Rumianstsev

Matvei Rumianstsev, giovane di origini russe, è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver aggredito un'amica di Barron Trump. La ragazza è stata salvata dall'intervento di Barron tramite una videochiamata con un amico. La condanna è stata pronunciata da un tribunale senza ulteriori dettagli sul processo o sulle aggravanti.

È stato condannato a 4 anni di carcere Matvei Rumianstsev, il giovane di origini russe che aggredì l'amica del figlio di Donald Trump, Barron. Il figlio minore del Presidente degli Usa, che ha allertato le forze dell'ordine dopo una videochiamata con la vittima, è stato testimone chiave nel processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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