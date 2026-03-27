Salto con gli sci Domen Prevc trionfa in gara-1 sul trampolino di volo di Planica

Domen Prevc ha vinto la prima gara di salto con gli sci sul trampolino di volo di Planica. La competizione si è svolta con diversi atleti in gara, e Prevc ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti. La vittoria arriva in una delle tappe più importanti della stagione e rappresenta un passo avanti per l’atleta nel percorso verso il suo obiettivo finale.

Domen Prevc vuole prendersi tutto e si avvicina anche all’ultimo grande obiettivo della sua incredibile stagione, grazie al netto successo odierno nella prima delle due competizioni maschili individuali previste questo weekend sul trampolino di volo HS240 di Planica, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il formidabile atleta sloveno, protagonista di un inverno stellare da padrone incontrastato della disciplina, si è imposto davanti al proprio pubblico firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e portando il suo bottino a quota 14 affermazioni individuali (su 28 gare disputate) stagionali nel circuito maggiore per un totale di 23 vittorie complessive in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, Domen Prevc trionfa in gara-1 sul trampolino di volo di Planica Articoli correlati Salto con gli sci: Domen Prevc svetta in qualificazione sul trampolino di volo di VikersundVa a Domen Prevc la qualificazione della gara sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia. Salto con gli sci: Domen Prevc sfonda il record del trampolino a Bad Mitterndorf e trionfaDi fratello in fratello, da Peter a Domen, Prevc è sempre il nome chiave a Bad Mitterndorf. Una selezione di notizie su Domen Prevc Temi più discussi: Domen PREVC - Atleta Olimpico/a Salto con gli sci | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Salto con gli sci: Domen Prevc svetta in qualificazione sul trampolino di volo di Vikersund; Domen Prevc doma la qualificazione di Vikersund e promette grande spettacolo, Kvandal davanti tra le donne; Salto con gli sci, Domen Prevc e la ‘Missione Monopolio del Volo’. Lo sloveno può chiudere lo Slam dei record. Salto con gli sci, Domen Prevc e la ‘Missione Monopolio del Volo’. Lo sloveno può chiudere lo Slam dei recordL’imminente weekend vedrà il salto con gli sci impegnato a Vikersund, in Norvegia, dove si disputerà la penultima tappa stagionale. Sarà un appuntamento ... oasport.it Salto con gli sci: Domen Prevc svetta in qualificazione sul trampolino di volo di VikersundVa a Domen Prevc la qualificazione della gara sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia. Lo sloveno torna a fare quello che sa fare, dopo il ... oasport.it Si sono aperte sul trampolino di volo di Planica (Slo) le finali di Coppa del Mondo di volo con gli sci. In Gara-1 il successo è andato al padrone di casa Domen Prevc, che dopo quasi un mese di digiuno è tornato davanti a tutti a dettare legge ma senza raggiun - facebook.com facebook