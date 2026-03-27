Salerno truffa del finto carabiniere | quattro denunce dopo l’intervento della Polizia

Da zon.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, la Polizia ha denunciato quattro persone per truffa in concorso, a seguito di un intervento nel corso del quale sono state individuate e identificate. Le indagini hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti, che ora rischiano procedimenti giudiziari. L’operazione si è conclusa con le denunce a piede libero nei confronti degli individui sospettati di aver messo in atto la truffa del finto carabiniere.

Quattro persone sono state denunciate a piede libero a Salerno per truffa in concorso nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. Decisiva la segnalazione della banca. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di un istituto bancario del centro cittadino, il cui personale ha rilevato un movimento di denaro sospetto. Il bonifico è stato immediatamente bloccato, consentendo agli agenti delle Volanti di intervenire e avviare gli accertamenti. La truffa del “finto carabiniere”. Dai primi riscontri è emerso che la somma era riconducibile a una truffa del cosiddetto “finto carabiniere”, ai danni di una vittima residente nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Zon.it

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© Zon.it - Salerno, truffa del finto carabiniere: quattro denunce dopo l’intervento della Polizia

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