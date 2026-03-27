Salerno truffa del finto carabiniere | quattro denunce dopo l’intervento della Polizia

A Salerno, la Polizia ha denunciato quattro persone per truffa in concorso, a seguito di un intervento nel corso del quale sono state individuate e identificate. Le indagini hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti, che ora rischiano procedimenti giudiziari. L’operazione si è conclusa con le denunce a piede libero nei confronti degli individui sospettati di aver messo in atto la truffa del finto carabiniere.

Quattro persone sono state denunciate a piede libero a Salerno per truffa in concorso nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. Decisiva la segnalazione della banca. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di un istituto bancario del centro cittadino, il cui personale ha rilevato un movimento di denaro sospetto. Il bonifico è stato immediatamente bloccato, consentendo agli agenti delle Volanti di intervenire e avviare gli accertamenti. La truffa del “finto carabiniere”. Dai primi riscontri è emerso che la somma era riconducibile a una truffa del cosiddetto “finto carabiniere”, ai danni di una vittima residente nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, truffa del finto carabiniere: quattro denunce dopo l’intervento della Polizia Articoli correlati Truffa del finto carabiniere, anziana reagisce. Due arresti dopo l'inseguimentoSi è conclusa con l’arresto di due uomini la fuga dei presunti responsabili della truffa e della rapina ai danni di un’anziana di 71 anni avvenuta a... Roma: tenta truffa del finto incidente, finto carabiniere arrestatoUn'anziana signora riesce a incastrare un truffatore che si era spacciato per carabiniere. Approfondimenti e contenuti su Salerno truffa del finto carabiniere... Temi più discussi: Tenta la truffa del finto maresciallo, ma il figlio della vittima è un vero carabiniere e lo fa arrestare; SIENA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE: DENUNCIATO 42ENNE; Truffa del finto maresciallo dei Carabinieri: arrestato giovane incaricato del ritiro dell’oro; Arce, Arrestato un finto maresciallo incaricato del ritiro dell'oro. Salerno, truffa del finto Carabiniere: 4 denunciati grazie alla segnalazione di una bancaIl personale dell'istituto, insospettito da un movimento di denaro anomalo, ha bloccato un bonifico permettendo l'intervento degli agenti delle Volanti ... infocilento.it Salerno: provano a depositare in banca denaro ottenuto tramite una truffa. DenunciatiLa Questura di Salerno ricorda a tutti i cittadini che nessun operatore di Polizia o Forze dell’Ordine richiede denaro, né di persona né telefonicamente. In caso di chiamate sospette o richieste di ... ondanews.it